Зиньковский перешел в «Спартак», Языджи покинул ЦСКА. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 23 июня.
Почему покупка Зиньковского для «Спартака» выгоднее продления Бакаева
«СЭ» дает расклад по финансовой стороне сделки.
Следим за всеми сделками этого лета в режиме онлайн.
«Колорадо» забросил решающую шайбу в овертайме, играя вшестером.
Как стало известно «СЭ», у «Зенита» есть варианты двусторонней аренды 21-летнего форварда Юри Алберто сроком на один сезон.
Мы изучили, как играли прошлые команды испанца.
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