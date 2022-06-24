Зиньковский перешел в «Спартак», Языджи покинул ЦСКА. Главное за день

«СЭ» дает расклад по финансовой стороне сделки.

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«Колорадо» забросил решающую шайбу в овертайме, играя вшестером.

Как стало известно «СЭ», у «Зенита» есть варианты двусторонней аренды 21-летнего форварда Юри Алберто сроком на один сезон.

Мы изучили, как играли прошлые команды испанца.