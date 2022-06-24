Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:00

Зиньковский перешел в «Спартак», Языджи покинул ЦСКА. Главное за день

Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский и Лука Каттани.
Фото ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 23 июня.

Почему покупка Зиньковского для «Спартака» выгоднее продления Бакаева

«СЭ» дает расклад по финансовой стороне сделки.

РПЛ, таблица переходов: Языджи уехал, Бакаев в «Зените», а куда пойдет Дзюба?

Следим за всеми сделками этого лета в режиме онлайн.

Громкий скандал в финале НХЛ. Ошибка судей оставит «Тампу» без третьего Кубка Стэнли?

«Колорадо» забросил решающую шайбу в овертайме, играя вшестером.

Юри Алберто пока не прилетит в Санкт-Петербург в расположение «Зенита»

Как стало известно «СЭ», у «Зенита» есть варианты двусторонней аренды 21-летнего форварда Юри Алберто сроком на один сезон.

Абаскаль сильнее Ваноли в плане тактики и стиля. Что он изменит в «Спартаке»

Мы изучили, как играли прошлые команды испанца.

Непомнящий победил Дуду в шестом туре турнира претендентов

читать >

Дюков — о будущем российского футбола: «Уверен, что до исключения из ФИФА не дойдет»

читать >

Этнический ливанец критиковал Трампа, чуть не сломал Овечкина, а сейчас в шаге от своего первого Кубка Стэнли

читать >

ЦСКА без Евролиги сделает ставку на российских баскетболистов

читать >

Медведев завершил травяной сезон поражением на Мальорке

читать >

«Не стал захлебываться слюнями счастья по поводу Зиньковского. В «Спартаке» многие пропадают». Мнение Червиченко

читать >

В КХЛ — время перемен. В регулярке будут играть рекордно много, а в плей-офф западные клубы могут отправить на «Восток»

читать >

«Зенит» берет Кассьерру — Питер работает по-баварски. Ему-то хорошо, а чемпионату?

читать >
0
Читайте также
10 продуктов, улучшающих зрение
По нам соскучились? Российские дзюдо, бобслей и настольный теннис уже вернули на международную арену, кто следующий
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бакаев перешел в «Зенит», Федотов возглавил ЦСКА. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости