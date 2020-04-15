Журналист Кудинов рассказывает о лечении от коронавируса, бегуны требуют разрешить пробежки, «Армавир» снимается с первенства ФНЛ

Откровенный разговор с нашим коллегой, живущим в Милане.

Проблемы с пропусками в Москве спровоцировало недовольство любителей бега, которым запрещено появляться на улицах

Сегодня на официальном сайте «Армавира» появилось сообщение о снятии команды с первенства ФНЛ

Первая часть большого интервью главного тренера «Авангарда» о знаменитом российском форварде, с которым он работал в «Атланте».

Яркий пример того, как карьеру игрока пустил под откос его агент.