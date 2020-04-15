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Журналист Кудинов рассказывает о лечении от коронавируса, бегуны требуют разрешить пробежки, «Армавир» снимается с первенства ФНЛ

20:30
Георгий Кудинов. Фото Елена Симанская
Георгий Кудинов. Фото Елена Симанская

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 15 апреля.

«Я уже был готов пешком идти в больницу». Интервью журналиста Кудинова, который лечился в Италии от коронавируса

Откровенный разговор с нашим коллегой, живущим в Милане.

Очереди в метро разрешены, а бег — нет. Спортсмены призывают пересмотреть правила самоизоляции

Проблемы с пропусками в Москве спровоцировало недовольство любителей бега, которым запрещено появляться на улицах

«Какой смысл нам тратиться, если в следующем сезоне не будем играть в ФНЛ?» Президент «Армавира» снимает команду с первенства

Сегодня на официальном сайте «Армавира» появилось сообщение о снятии команды с первенства ФНЛ

«Ковальчук мог бы стать мэром Монреаля!» Большое интервью Хартли о российской суперзвезде

Первая часть большого интервью главного тренера «Авангарда» о знаменитом российском форварде, с которым он работал в «Атланте».

«Агент получил от «Зенита» 1,3 миллиона евро, а я — ни копейки». Куда пропал один из лучших российских талантов

Яркий пример того, как карьеру игрока пустил под откос его агент.

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1989
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