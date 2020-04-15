Журналист Кудинов рассказывает о лечении от коронавируса, бегуны требуют разрешить пробежки, «Армавир» снимается с первенства ФНЛ
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 15 апреля.
«Я уже был готов пешком идти в больницу». Интервью журналиста Кудинова, который лечился в Италии от коронавируса
Откровенный разговор с нашим коллегой, живущим в Милане.
Проблемы с пропусками в Москве спровоцировало недовольство любителей бега, которым запрещено появляться на улицах
Сегодня на официальном сайте «Армавира» появилось сообщение о снятии команды с первенства ФНЛ
Первая часть большого интервью главного тренера «Авангарда» о знаменитом российском форварде, с которым он работал в «Атланте».
Яркий пример того, как карьеру игрока пустил под откос его агент.
«Из-за сектантов не хотелось бы, чтобы «Спартак» стал чемпионом». Три года громкому высказыванию Дзюбычитать >
Европа должна доиграть сезон. Но быть предельно осторожнойчитать >
Карпин прав: обнулять РПЛ — неправильно. Его «Ростов» заслуживает Лиги чемпионовчитать >
«Надеюсь, Каррера рано или поздно вернется в «Спартак». Кафельников — о коронавирусе, пропускном режиме в Москве и футболечитать >