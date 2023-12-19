Жеребьевка Лиги чемпионов, Миранчук забил за «Аталанту». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 18 декабря.
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На этот раз 1/8 финала — без пар с громкими вывесками.
В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы.
Удачная серия российского легионера продолжилась — он отличился в третьем подряд матче «Аталанты».
Александр не забивает уже 13 матчей.
У лидера сборной России по плаванию и так не было шансов на нейтральный статус, но его примеру могут последовать и другие спортсмены.
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