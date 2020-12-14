Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы, победа Исмаилова, видео потасовки после матча «Спартака» в Сочи
20:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 14 декабря.
«Краснодар» — «Динамо» из Загреба: отомстить за ЦСКА и доказать, что футбол в России жив
«Быки» узнали соперника в 1/16 финала Лиги Европы.
Магомед Исмаилов выиграл у Ивана Штыркова единогласным решением судей в главном бою турнира АСА 115.
В Telegram-канале «Мутко против» появилась полная запись инцидента после матча 18-го тура Тинькофф-РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0).
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов подарила сразу несколько крутых противостояний.
Мы либо в четверке сильнейших, либо за бортом плей-офф.
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