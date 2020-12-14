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Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы, победа Исмаилова, видео потасовки после матча «Спартака» в Сочи

20:00
Жеребьевка ФК «Краснодар». Фото Harold Cunningham / UEFA, AFP
Жеребьевка ФК «Краснодар». Фото Harold Cunningham / UEFA, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 14 декабря.

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