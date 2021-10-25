«Зенит» забил семь «Спартаку», а «Ливерпуль» забил пять «Юнайтед». Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 24 октября.

Красно-белые потерпели самое крупное поражение в своей почти 100-летней истории в национальных турнирах.

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