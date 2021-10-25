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«Зенит» забил семь «Спартаку», а «Ливерпуль» забил пять «Юнайтед». Главное за день

02:45
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 24 октября.

«Зенит» превратил «Спартак» в пепел

Красно-белые потерпели самое крупное поражение в своей почти 100-летней истории в национальных турнирах.

«Отставка? Любой мужчина должен признавать ошибки, но делать такие заявления нельзя». Витория — после 1:7 от «Зенита»

Пресс-конференция главных тренеров «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге.

Руй Витория должен уйти. Но главная причина провала не в нем

Взгляд Игоря Рабинера на ситуацию в «Спартаке».

«МЮ» унизили на «Олд Траффорд». Это 200-я победа Клоппа с «Ливерпулем»

Кошмар для Сульшера и Криштиану.

У Мельниковой отобрали золото после протеста японцев. Произвол или торжество справедливости?

После пересчета оценок Ангелине не хватило 66 тысячных до второго титула в Японии. Победу отдали местной спортсменке.

«Зенит» — машина! Так в России еще никто не уничтожал «Спартак»

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