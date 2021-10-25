«Зенит» забил семь «Спартаку», а «Ливерпуль» забил пять «Юнайтед». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 24 октября.
«Зенит» превратил «Спартак» в пепел
Красно-белые потерпели самое крупное поражение в своей почти 100-летней истории в национальных турнирах.
Пресс-конференция главных тренеров «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге.
Взгляд Игоря Рабинера на ситуацию в «Спартаке».
Кошмар для Сульшера и Криштиану.
После пересчета оценок Ангелине не хватило 66 тысячных до второго титула в Японии. Победу отдали местной спортсменке.
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