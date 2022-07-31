«Зенит» забил пять «Локомотиву», матч-триллер в Воронеже, «Ливерпуль» обыграл «Сити». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 30 июля.
5:0! «Зенит» растерзал «Локомотив»
Чемпионы России разгромили красно-зеленых — всего за один тайм они забили пять мячей.
Город в высшем дивизионе спустя 21 год.
«Ливерпуль» обыграл «Сити» в Суперкубке. 80-миллионный новичок сделал разницу, а Холанн промахнулся с метра
Новая серия соперничества двух лучших английских клубов осталась за красными.
«Зенит» смял его, не напрягаясь.
Репортаж с самого атмосферного матча тура.
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