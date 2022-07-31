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Сегодня, 02:30

«Зенит» забил пять «Локомотиву», матч-триллер в Воронеже, «Ливерпуль» обыграл «Сити». Главное за день

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Вендел и Клаудиньо.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 30 июля.

5:0! «Зенит» растерзал «Локомотив»

Чемпионы России разгромили красно-зеленых — всего за один тайм они забили пять мячей.

Воронеж вернул нас во времена ЧМ-2018: праздник в городе, огненная ничья с «Динамо» и шесть голов

Город в высшем дивизионе спустя 21 год.

«Ливерпуль» обыграл «Сити» в Суперкубке. 80-миллионный новичок сделал разницу, а Холанн промахнулся с метра

Новая серия соперничества двух лучших английских клубов осталась за красными.

За счет чего «Локомотив» хотел бороться за чемпионство? Нет ни игры, ни характера, ни состава

«Зенит» смял его, не напрягаясь.

«Колхозный панк», аншлаг и душевное ретро. Сумасшедшее возвращение Воронежа в РПЛ

Репортаж с самого атмосферного матча тура.

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