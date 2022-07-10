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«Зенит» разгромил «Спартак», Рыбакина выиграла Уимблдон. Главное за день

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Игроки «Зенита» празднуют победу в Суперкубке России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 9 июля.

«Зенит» подтвердил свое величие — «Спартак» без шансов проиграл Суперкубок

Чемпионы России разгромили обладателей Кубка России в Санкт-Петербурге.

Рыбакина выиграла Уимблдон! В турнире без россиян победила уроженка Москвы

Кафельников просил запомнить ее имя еще в 2017 году.

«Спартаку» нужно забыть про конкуренцию с «Зенитом». Угрозы бойкота ударили по Абаскалю и игрокам

Семаку даже не нужно было мотивировать команду.

Бакаев дебютировал за «Зенит»: был освистан фанатами «Спартака» и растворился на поле

Но во второй раз выиграл Суперкубок.

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