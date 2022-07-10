«Зенит» разгромил «Спартак», Рыбакина выиграла Уимблдон. Главное за день

Чемпионы России разгромили обладателей Кубка России в Санкт-Петербурге.

Кафельников просил запомнить ее имя еще в 2017 году.

Семаку даже не нужно было мотивировать команду.

Но во второй раз выиграл Суперкубок.

Продолжение карьеры нападающего «Миннесоты» под вопросом или беспокоиться не о чем?