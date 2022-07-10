«Зенит» разгромил «Спартак», Рыбакина выиграла Уимблдон. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 9 июля.
«Зенит» подтвердил свое величие — «Спартак» без шансов проиграл Суперкубок
Чемпионы России разгромили обладателей Кубка России в Санкт-Петербурге.
Кафельников просил запомнить ее имя еще в 2017 году.
Семаку даже не нужно было мотивировать команду.
Но во второй раз выиграл Суперкубок.
Продолжение карьеры нападающего «Миннесоты» под вопросом или беспокоиться не о чем?
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