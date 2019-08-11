"Зенит" против преследователей, "Спартак" против Глушакова, Медведев против Надаля

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 11 августа.

РАЗБОР. Битва борьбы и вертикальности

В субботу в двух параллельных матчах российской премьер-лиги "Зенит" победил "Динамо" в Москве (2:0), а "Краснодар" на своем поле обыграл "Рубин" (1:0). Так и должно было быть?

Несколько важных выводов после встречи чемпиона с бело-голубыми и вывод: новички ломают "Динамо" и "Зенит". Невский клуб "играет в Италию" и держит конкурентов на дистанции, а по команде Хохлова есть вопросы.

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ. "Локо" уничтожил "Урал"

В 5-м туре РПЛ в воскресенье "Арсенал" вымучил победу над "Уфой" – 1:0, "Локомотив" эффектно разобрался с "Уралом" – 4:0. Это было красиво. ЦСКА следом принимает "Сочи", закроет день матч "Ахмата" и "Спартака".

№8. Как живет Глушаков после переезда в Грозный

Вечером Денис Глушаков может сыграть за "Ахмат" против "Спартака", за который выступал шесть лет. Мы решили узнать, как у него дела: небоскреб в сердце Чечни, раздел имущества – и это еще не все.

ГОЛЛАНДИЯ. Первая победа Слуцкого в сезоне

В субботнем матче второго тура чемпионата Голландии "Витесс" без труда обыграл в гостях "Виллем II" – 2:0. У Леонида Слуцкого – хороший старт.

ТЕННИС. "Машина" Медведев выиграл русский суперполуфинал

В Монреале россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова и вышел в первый финал "Мастерса". Его соперником сегодня вечером станет Рафаэль Надаль.

ВОЛЕЙБОЛ. Россия в шаге от Токио

В отборочном турнире Олимпиады-2020 мужскую сборную России сегодня вечером ждет решающий матч с Ираном. В субботу наша команда разобралась с опасной Кубой.

БОЕЦ. Шевченко вынесла еще одну соперницу – на очереди Нуньес

Валентина Шевченко, проживающая в Перу боец из Киргизии, на шоу Fight Night 156 в уругвайском Монтевидео победила американку Лиз Кармуш единогласным решением судей – 50:45, 50:45, 50:45 – и во второй раз защитила титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. За пять раундов 31-летняя спортсменка пропустила от соперницы всего один удар в голову – это новый рекорд UFC.

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