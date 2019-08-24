«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, НХЛ может наказать Кузнецова за ложь

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 24 августа.

СЕНСАЦИЯ. «Зенит» проиграл без Семака. «Уфа» справилась без Игбуна

Чемпион потерпел первое поражение в сезоне.

РПЛ. Старого «Динамо» уже нет, нового — еще нет

Бело-голубые с трудом справились с «Тамбовом» — самым бедным клубом лиги. Корреспондент «СЭ» делится впечатлениями от игры московской команды.

СКАНДАЛ. «НХЛ может наказать Кузнецова за ложь». Что говорят в Америке о кокаиновом скандале

Североамериканская пресса реагирует на новость о четырехлетней дисквалификации Кузнецова.

ЭКСКЛЮЗИВ. «Если он принял наркотики, то раз или два и в НХЛ». Первый тренер Кузнецова — о допинг-скандале

«СЭ» поговорил с первым наставником российского хоккеиста Владимиром Шабуниным — тот в шоке от произошедшего.

ИСТОРИЯ. 134-летний английский клуб погибает из-за долгов. Его экс-директор приковала себя наручниками

Финансовые проблемы вот-вот лишат «Бери» статуса профессионального клуба.

СОБЫТИЕ. Даниил Квят: «Пике советов не дает»

Российский гонщик Даниил Квят приехал в Петербург на мероприятие «Торо Россо».

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».