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Вечерний «СЭ»

26 апреля, 03:30

«Зенит» победил в Краснодаре, большое интервью Черчесова. Главное за день

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Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 25 апреля.

«Зенит» сшиб «Краснодар» и несется к титулу. Он может стать чемпионом уже в субботу

Лидер РПЛ оторвался от «Динамо» на шесть очков.

«После золотого матча футболисты ждали выходной. Но его не будет». Первое большое интервью Черчесова в статусе победителя чемпионата Венгрии

Под руководством российского тренера «Ференцварош» взял титул вечером в воскресенье.

Судьи не толкают «Спартак» в пропасть, а подталкивают. Остальное клуб, каждые полгода меняя тренеров и приобретая игроков уровня Кофрие, делает сам

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о матче «Ростов» — «Спартак» и очередном судейском скандале.

«На «Ролан Гаррос» у меня нет конкретной цели. Просто хочу сыграть на максимуме». Рублев — о победе над Джоковичем и грунтовом сезоне

Андрей объяснил, почему предпочел турнир в Белграде Барселоне, а также назвал важной поддержку со стороны ATP.

Овечкина сломали. Когда суперзвезда вернется на лед и стоит ли торопиться?

Капитан «Вашингтона» неудачно влетел в борт.

Клебо снова на грани изгнания из сборной. Норвежцы закусились из-за денег

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