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Сегодня, 03:30

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд, итоги драфта НХЛ. Главное за день

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Андрей Аршавин и Александр Кержаков.
Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 8 июля.

«Зенит» и «Спартак» вернули нас в прошлое. Связка Аршавин — Кержаков снова сработала!

Легенды устроили эпичный разогрев Суперкубка.

К Овечкину поедет еще один русский, словаки покорили мир. Итоги первого раунда драфта НХЛ

В топ-10 — один игрок из России.

«Каролина» задрафтовала четырех россиян! Клуб НХЛ наплевал на все стереотипы

Итоги драфта.

Бердыев извинился перед Федуном за отказ возглавить «Спартак» в 2016 году

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за отказ возглавить московский клуб.

«В Европе все знают, что такое «Спартак». Чувствую ответственность». Абаскаль и Джикия — перед Суперкубком

Предматчевая пресс-конференция красно-белых.

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