«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд, итоги драфта НХЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 8 июля.
«Зенит» и «Спартак» вернули нас в прошлое. Связка Аршавин — Кержаков снова сработала!
Легенды устроили эпичный разогрев Суперкубка.
В топ-10 — один игрок из России.
Итоги драфта.
Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за отказ возглавить московский клуб.
«В Европе все знают, что такое «Спартак». Чувствую ответственность». Абаскаль и Джикия — перед Суперкубком
Предматчевая пресс-конференция красно-белых.
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