Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

«Зенит» на пути к гегемонии, Овечкин — к легендам, а Гусев — к АХЛ?

18:00
Битва за Кубок продолжается.
Битва за Кубок продолжается.
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 30 октября.

Супер-Кубок

Семак, Гончаренко, Карпин, Тедеско: им всем нужен Кубок.

Тайна боя Бетербиев — Ковалев. Кто победил на самом деле. Расследование «СЭ»

Мы пообщались с теми, кто видел бой двух лучших российских боксеров в 2007 году, и остались в недоумении

«Зенит» готовится к заходу на золотой дубль

Все идет к тому, что в нашем футболе появится гегемон.

Овечкин выстрелил победным дублем и разбил «Торонто»! И обогнал еще одну канадскую легенду

Дубль форварда «Вашингтона» принес победу над «Мэйпл Ливз».

Звезду сборной России сослали в запас. Гусева спасет только отставка тренера

Первый матч в карьере против Никиты Кучерова откладывается из-за решения тренерского штаба.

ЦИФРА ДНЯ
6
миллионов рублей
получит победитель Кубка России. Финалист — 3 миллиона
ЦИТАТА
«Кабан» — один из главных подарков, которые фанаты делают футболистам. Огромная честь, мне очень приятно
Георгий Джикия
защитник и капитан «Спартака»

Капитан Кабан. Зеленов увидел, как Джикия официально стал кумиром

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Гол года в НХЛ забил русский юниор! Свечников свел с ума Америку и вошел в историю

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Медведев упустил шанс обойти Федерера. Внезапное поражение Даниила

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Антон Бабиков: «Люди не перестают быть друзьями от того, что кто-то перестал сидеть в соцсетях»

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Денис Лебедев: «Я бы запретил телевидение. Смотрю и просто в шоке»

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ЧМ-2018 уже завершился, но его все равно атакуют. Что это значит?

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Матч «Зенит» — ЦСКА судит Вилков. ВАР — Мешков

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Кубок России. 1/8 финала. Live!

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