«Зенит» на пути к гегемонии, Овечкин — к легендам, а Гусев — к АХЛ?
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 30 октября.
Супер-Кубок
Семак, Гончаренко, Карпин, Тедеско: им всем нужен Кубок.
Мы пообщались с теми, кто видел бой двух лучших российских боксеров в 2007 году, и остались в недоумении
Все идет к тому, что в нашем футболе появится гегемон.
Дубль форварда «Вашингтона» принес победу над «Мэйпл Ливз».
Первый матч в карьере против Никиты Кучерова откладывается из-за решения тренерского штаба.
ЦИФРА ДНЯ
6
миллионов рублей
ЦИТАТА
«Кабан» — один из главных подарков, которые фанаты делают футболистам. Огромная честь, мне очень приятно
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