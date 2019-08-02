"Зенит" купил Малкома, "Спартак" взял Джордана, Тула провалилась в Европе

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 2 августа.

ТРАНСФЕР. В Питере – Малком

"Зенит" объявил о переходе 22-летнего форварда Малкома и подписал с бразильцем 5-летний контракт. "Барселона" сообщила условия сделки: 40 миллионов евро плюс бонусы до 5 миллионов. В невском клубе заверили: проблем с соблюдением финансового фейр-плей не будет, платежи разбиты по периодам.

ИСТОРИИ. "Бабушка продавала кастрюли, чтобы у меня были деньги"

О Малкоме писали много. Но вот – неизвестные факты.

СПАРТАК. Сын Ларссона с именем великого баскетболиста

После аренды Андре Шюррле красно-белые объявили о втором из трех запланированных трансферов – московский клуб подписал контракт с 22-летним шведским нападающим Йорданом Ларссоном. Напоминаем, кого купил "Спартак".

ТЕКСТ. Новая революция "Спартака": что она означает?

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер детально разбирает ситуацию в красно-белом клубе. Что стало причиной и к чему приведут перемены.

БОЙНЯ. РФС вынес решение по матчу "Ростов" – "Спартак"

В четверг появилось новое видео рейда сотрудников ОМОН под трибуной "Ростов Арены" после конфликта заблокированных болельщиков "Спартака" со стюардами. Сегодня КДК РФС выписал ряд штрафов и санкций.

ЛИГА ЕВРОПЫ. Провал "Арсенала"

Тульский клуб бесславно завершил дебютный евросезон: в двух матчах 2-го отборочного раунда Лиги Европы не забил и дважды проиграл "Нефтчи", причем в Баку – разгромно (0:1 и 0:3). Что это было?

ФЕЙК НЬЮЗ. Загитову обвинили в допинге

Бывшая соперница олимпийской чемпионки Анастасия Губанова выступила со скандальными рассуждениями о прогрессе Алины Загитовой. Объясняем, почему это бред.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. "Кажется, что наш кошмар никогда не кончится"

Что думают о бесконечной саге с дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики Кристина Сивкова и Артем Макаренко – спортсмены, которые в нормальных обстоятельствах могли бы стать будущим нашей сборной. Откровенное интервью.

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