«Зенит» чемпион осени, Загитова гонится за Косторной, Ковалев против Альвареса

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 2 ноября.

Есть ли шансы у ЦСКА против «Зенита»?

В центральном матче 15-го тура чемпионата России по футболу в субботу «Зенит» принимает ЦСКА. Питерцы — победители первого круга, армейцы провалились в октябре. Только игра в Петербурге представляется уже не столь предсказуемой, как еще совсем недавно.

Владислав Радимов: «Кокорин в идеальной форме. «Зенит» ждет шикарное усиление»

Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА, главный тренер «Зенита-2» — о битве в Санкт-Петербурге, проблемах армейцев, Чалове и Кокорине. Мнение Радимова всегда интересно.

Сможет ли Загитова все исправить?

На французском этапе «Гран-при» по фигурному катанию в субботу вечером женщины представят короткую программу и определят победителя. Алина Загитова совсем немного уступает Алене Косторной, но есть ли возможность у чемпионки отыграться и стать первой?

Ковалев или Альварес?

Ночью в самом ожидаемом боксерском бою осени сразятся Сергей Ковалев и Сауль Альварес. Поединок в Лас-Вегасе станет решающим в карьере россиянина и мексиканца.

Место, где гибнут русские таланты

Михаил Зислис — против второй по силе североамериканской хоккейной лиги. Обозреватель «СЭ» призывает: уезжайте из АХЛ, пока не поздно.

Казахстанцы, армяне и киргизы — больше не легионеры. Стоит ли этого бояться?

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Еще один классный гол Свечникова! Сейчас из русских бомбардиров круче него только Овечкин

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Что творится с самой мощной командой НХЛ? Оборона «Тампы» — слабая, Кучеров и Стэмкос — не забивают

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Японец нашел у Загитовой падение, зрители нашли лужи на льду. «Гран-при Франции» собирает негатив

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«Мы же — Империя зла!» У фанатов «Зенита» и ЦСКА очень странные отношения

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«Вашингтон» размазал «Баффало» за пять минут. «Кэпс» безумно хороши даже без голов и рекордов Овечкина

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«Загитова первая, а с судьями что-то не так. Это беспредел!» Реакция на выступление Алины Загитовой

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Заговор против Роналду. Мать Криштиану против футбольной мафии

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