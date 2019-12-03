Петербургский клуб не просто обыграл «Спартак», но и увеличил свой отрыв до восьми очков.

Но схватка с ван Дейком получилась эпической.

Большой разбор будущих трансферов от обозревателя «СЭ»

Уже больше года между экс-капитаном «Спартака», а ныне — полузащитником «Ахмата» Денисом Глушаковым и его бывшей женой не прекращаются судебные тяжбы. А ведь их семья когда-то казалась идеальной.

Что было в понедельник.