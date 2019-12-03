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«Зенит» — чемпион? Дисквалифицируют ли Тедеско? НХЛ продолжит грабить Россию?

18:00
«Зенит», как и год назад, уйдет на перерыв в чемпионате России лидером. Только на этот раз — гораздо более уверенным. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит», как и год назад, уйдет на перерыв в чемпионате России лидером. Только на этот раз — гораздо более уверенным. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 3 декабря.

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