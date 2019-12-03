«Зенит» — чемпион? Дисквалифицируют ли Тедеско? НХЛ продолжит грабить Россию?
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 3 декабря.
«Зенит» — чемпион. Пока только зимний
Петербургский клуб не просто обыграл «Спартак», но и увеличил свой отрыв до восьми очков.
Но схватка с ван Дейком получилась эпической.
Русские звезды, которых хотят в НХЛ. Капризов, Григоренко, Войнов — кто уедет за океан в следующем сезоне?
Большой разбор будущих трансферов от обозревателя «СЭ»
Уже больше года между экс-капитаном «Спартака», а ныне — полузащитником «Ахмата» Денисом Глушаковым и его бывшей женой не прекращаются судебные тяжбы. А ведь их семья когда-то казалась идеальной.
Что было в понедельник.
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