Зе Луиш покинул "Спартак" со слезами на глазах, русские взорвали трансферный рынок НХЛ, эксклюзив с Федуном

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 2 июля.

УХОД. Продажа Зе Луиша – это правильно. В новом "Спартаке" он был бы чужим

Обозреватель "СЭ" – о расставании красно-белых с 28-летним нападающим из Кабо Верде.

ЭКСКЛЮЗИВ. Леонид Федун: "Хотим играть, как "Ливерпуль"

Большое эксклюзивное интервью владельца "Спартака".

ЧЕЛЛЕНДЖ. Чемпион UFC поразил мир невероятным трюком. Оказалось, что Джейсон Стейтем может не хуже

Челлендж Bottle Cap Challenge набирает обороты.

БЕСКОНТРАКТНИКИ. Сборная свободных агентов РПЛ

Рассказываем, кто из футболистов премьер-лиги временно остался без работы.

НАШИ. "Бобровский побил рекорд Буре". Русские взорвали трансферный рынок НХЛ

Североамериканская пресса – об итогах первого дня открытия рынка свободных агентов.

ХАБИБ. "Если бы вырубил Макгрегора – сказали бы, что случайно попал". Нурмагомедов – о ближайшем бое, Роналду и "Хабиб Арене"

Российский чемпион UFC рассказал о ближайших планах.

НЕЗАМЕТНЫЙ ГЕРОЙ. Светский лев. Почему в "Локо" никогда не забудут Тарасова

Бузова, алименты и фрагменты очень хорошего футбола.

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