Зе Луиш едет в Краснодар, "Спартак" – в Швейцарию, Левников – в Албанию

Зе Луишу опять бороться с "Краснодаром". Но теперь в форме "Порту". И в Лиге чемпионов. Фото Александр Ступников, ФК "Спартак"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 22 июля.

УФ! "Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов матчем с "Порту" Зе Луиша

В Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой определился соперник "Краснодара". Российский клуб, который впервые будет участвовать в Лиге чемпионов, сыграет с "Порту". Отметим, что сначала "Краснодару" выпало киевское "Динамо". Однако УЕФА продолжает разводить клубы из Украины и России при жеребьевках. В итоге киевляне сыграют с "Брюгге". Чуть позже состоялась жеребьевка Лиги Европы. Она сложилась для российских клубов более удачно: "Арсенал" получил азербайджанский "Нефчи", а "Спартак" – швейцарский "Туна".

ОТСТРАНЕНИЯ – НЕТ. Александр Егоров признал ошибку Кирилла Левникова в матче "Ростов" – "Спартак". Теперь его работу оценит отец

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию с фолом Зелимхана Бакаева в матче 2-го тура РПЛ "Ростов" – "Спартак" (2:2), за которое арбитр Кирилл Левников должен был удалять футболиста красно-белых. Теперь судья получил назначение в Лиге Европы и полетит в Албанию.

СКАНДАЛ. Make Football Not War

Субботний матч 2-го тура РПЛ "Ростов" – "Спартак" оказался омрачен диким инцидентом после финального свистка. В подтрибунном помещении на ростовской арене ОМОН вступил в схватку с фанатами красно белых. Наш футбол в один миг вдруг снова вернулся в темные, позабытые времена, когда матчи напоминали не праздник, а войну. Мы не хотим, чтобы это повторялось!

ПОЖАР. Валерий Карпин: "Если на матче со "Спартаком" работал бы ВАР, это сказалось бы на результате"

Эксклюзивное интервью главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на следующей день после встречи с красно-белыми. Очень плотная и фактурная беседа о судействе, камбэке в "Спартак", поведении Мирзова, словах Кононова и многом другом.

ЭКСПЕРТИЗА. "Ростов" может войти в топ-5. "Спартаку" будет тяжело в борьбе за еврокубки

Бывший капитан сборной России Игорь Шалимов традиционно разобрал тур РПЛ и, возможно, лучшие тенденции чемпионата России. Как всегда, очень фактурный монолог о футболе и тактике.

СТРАТЕГ? Гильерме говорит, что не был близок к "Спартаку". Это очень смешно!

Гильерме получил от "Локомотива" не просто благоприятные условия. Это контракт царя "РЖД". И сейчас, когда вратарь говорит: "Нет, я не был близок к переходу в "Спартак" – это не смешно, а грустно. Сергей Егоров разбирается в ситуации.

ЖДЕМ ОГОНЬ. Ефимова – Кинг. Да будет битва!

Во вторник пройдет одно из самых ожидаемых событий ЧМ: дуэль Лилли Кинг и Юлии Ефимовой. На индивидуальной стометровке Кинг прежде обыгрывала Ефимову регулярно. Юлия отвечала мощным эстафетным этапом. В "комбинашке" и в Рио-2016, и в Будапеште-2017 она опережала принципиальную конкурентку. Это говорит о том, что бороться с ней российской спортсменке по силам.

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