Зайцев ответил бывшей жене, «МЮ» и космическая цена Миранчука, лыжники и биатлонисты провалились

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 22 декабря.

Зайцев — о скандале в его семье

Эксклюзивное интервью защитника «Оттавы» и сборной России. Он впервые рассказал о скандальном судебном процессе с бывшей женой Маргаритой об опеке дочерей хоккеиста.

То ли лыжи не едут, то ли...

Сборная России по биатлону без наград уезжает из Анси с третьего, предновогоднего этапа Кубка мира. В масс-старте наши мужчины опять не попали в топ-10, причем снова испытывали серьезные проблемы из-за подготовки лыж.

Не обошлось без скандала с составом: в команде появились неприкасаемые. Тренеры решили ничего не менять, Дмитрий Малышко и Эдуард Латыпов остаются в Кубке мира.

Провал и у лыжников. Первый канал отказался от трансляции в прямом эфире финала командного спринта на этапе Кубка мира в Планице после того, как ни одна из четырех российских сборных неожиданно не смогла в него пробиться.

Миранчук и «МЮ»: насколько это реально

По информации TMW, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука 40 миллионов евро. Подойдет ли игрок английскому клубу и не завышена ли на него цена?

Овечкин — на Матч звезд, у Кучерова — 200 голов

«Вашингтон» победил «Тампу» в центральном матче игровой ночи НХЛ — 3:1. «Молнию» прибил страшный выстрел Дмитрия Орлова.

Лидер «Лайтнинг» Никита Кучеров добрался до отметки в 200 голов в НХЛ. Лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина выбрали капитаном Столичного дивизиона на Матч всех звезд на основании болельщицкого голосования (и все ждут, что он снова никуда не поедет).

Сколько жизней у Жардима? Тренера Головина не уволили

«Монако» в чемпионате Франции одержал крупную победу над «Лиллем» (5:1), после которой разговоры об уходе Леонарду Жардима на время рождественских праздников прекратятся. Но в руководстве клуба к тренеру есть вопросы.

Александр Головин после матча рассказал о том, где проведет короткий отпуск и встретит Новый год (Калтан и Монако, нужное подчеркнуть). А также пожелал удачи Леониду Слуцкому в «Рубине».

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