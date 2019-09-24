Западные СМИ атакуют Россию, волейболисты провалились на Евро, Евсеев мечтал о «Спартаке»

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 24 сентября.

Статья Newsweek напугала российских болельщиков.

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