Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Западные СМИ атакуют Россию, волейболисты провалились на Евро, Евсеев мечтал о «Спартаке»

18:00
Игроки сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 24 сентября.

Без паники. Никто не собирается лишать сборную России ЧМ-2022

Статья Newsweek напугала российских болельщиков.

Битва за Токио-2020 началась. Отстранят ли Россию?

Попытка дисквалификации РУСАДА может стать началом кампании по лишению нашей страны Олимпиады-2020.

Фиаско в Любляне. Сборная России проиграла Словении и покидает чемпионат Европы

Сборная России проиграла Словении в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 1:3.

А как вообще Кононов появился в «Спартаке»? И сколько это стоило?

Просто напомним, — за трансфер Олега Кононова в «Спартак» красно-белым пришлось платить.

Вадим Евсеев: «Мечта в жизни у меня была одна — играть в «Спартаке»

Эксклюзивное интервью тренера «Уфы» — команды-главной сенсации первой трети чемпионата России, которая уже выиграла у «Ростова», «Зенита» и «Спартака»

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Станислав Черчесов: «Выбрал Клоппа и Роналду»

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Эксперт «СЭ» по судейству — о недовольстве «Краснодара» работой ВАР

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Месси игрок года? Почему премия ФИФА — профанация

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