Западные СМИ атакуют Россию, волейболисты провалились на Евро, Евсеев мечтал о «Спартаке»
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 24 сентября.
Без паники. Никто не собирается лишать сборную России ЧМ-2022
Статья Newsweek напугала российских болельщиков.
Попытка дисквалификации РУСАДА может стать началом кампании по лишению нашей страны Олимпиады-2020.
Сборная России проиграла Словении в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 1:3.
Просто напомним, — за трансфер Олега Кононова в «Спартак» красно-белым пришлось платить.
Эксклюзивное интервью тренера «Уфы» — команды-главной сенсации первой трети чемпионата России, которая уже выиграла у «Ростова», «Зенита» и «Спартака»
ЦИФРА ДНЯ
6
раз
ЦИТАТА
Российских футболистов много раз проверяли, все чистые
Речь Кононова. «Динамо» на паузе. Кризис «Краснодара»читать >
СКА уже не суперолигарх. С этим пора смиритьсячитать >
Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».