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Загитова и Медведева мимо ОИ, уедут ли Влашич и Азмун, интриги тура РПЛ

14 мая 2021, 23:30
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 14 мая.

Загитову и Медведеву не включили в сборную России на олимпийский сезон. Что это значит?

Алины и Евгении не оказалось даже в резервном списке, но при желании все еще можно исправить.

«К Азмуну присматриваются «Аталанта» и «Рома». Влашич уедет из России. С Кокориным все запутано». Интервью ведущего эксперта La Gazzetta dello Sport по трансферам

Разговор с Карло Лаудизой.

«Спартак» и «Локо» бьются за Лигу чемпионов, ЦСКА хочет в Европу

Разбираем главные интриги последнего тура РПЛ.

Не стар, а суперстар! Как 75-летний Луческу в Киеве сломал все шаблоны

Обозреватель «СЭ» — о требле румынского тренера во главе киевского «Динамо».

Мать Рублева обвинили в избиении теннисистки. Марина Марьенко все отрицает

18-летняя Елена Малых жалуется, что тренер называла ее «жирной свиньей» и ударила ракеткой.

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