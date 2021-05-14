Загитова и Медведева мимо ОИ, уедут ли Влашич и Азмун, интриги тура РПЛ
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 14 мая.
Загитову и Медведеву не включили в сборную России на олимпийский сезон. Что это значит?
Алины и Евгении не оказалось даже в резервном списке, но при желании все еще можно исправить.
Разговор с Карло Лаудизой.
Разбираем главные интриги последнего тура РПЛ.
Обозреватель «СЭ» — о требле румынского тренера во главе киевского «Динамо».
18-летняя Елена Малых жалуется, что тренер называла ее «жирной свиньей» и ударила ракеткой.
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