За место "Зенита" будет бойня, чиновники кинули Туктамышеву, Горлукович не верит в Кононова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 1 марта.

АНАЛИЗ. Погоня за "Зенитом". Кто будет быстрее?

Зима официально закончилась, а значит и пауза в чемпионате-2018/19 подошла к концу. Уже завтра лидер чемпионата "Зенит" сыграет в Екатеринбурге с "Уралом". У питерцев нет сумасшедшего преимущества, тем интереснее будет развязка. Обозреватель "СЭ" Михаил Борзыкин, внимательно следивший за командами зимой, – о состоянии участников чемпионской гонки на старте весеннего отрезка.

СКАНДАЛИЩЕ. Чиновники обманули Туктамышеву? Почему возмущение Елизаветы – справедливо

Твит Елизаветы Туктамышевой про наивную маленькую девочку, которая верила, но теперь убита – одно из самых громких заявлений нынешней спортивной зимы. Такого явного и публичного несогласия с решением федерации – читай руководства – не приходилось видеть давно. Пожалуй, со времен биатлонистки Екатерины Глазыриной в олимпийском Сочи. А по факту – иногда лучше молчать, чем что-то обещать.

ЗРЕЛИЩЕ. Одна ошибка, и ты забит. Магомедшарипов сдаст первый реальный тест

В ночь на 3 марта по московскому времени в рамках турнира UFC 235 состоится бой Забита Магомедшарипова с Джереми Стивенсом. Это будет самый статусный и сложный бой в карьере россиянина. После него станет ясно, насколько оправданы были невероятные авансы, которые ему раздавали и сейчас раздают по всему миру.

НАЧИСТОТУ. Сергей Горлукович: "Раз в 15 лет "Спартак" угадал с Каррерой. Может, и с Кононовым угадает?"

Вся правда о "Спартаке", Кононове и Семаке от легендарного Деда и олимпийского чемпиона в авторской программе Александра Львова "Начистоту". Мощно про романцевский "Спартак", Глушакова и Федуна.

РПЛ ВЕРНУЛАСЬ. Юрий Газинский: "К Зидану подошел со второй попытки"

Автор первого гола ЧМ-2018 и один из лидеров "Краснодара" дал интервью обозревателю "СЭ" Александру Кружкову перед возобновлением чемпионата. А на старте у "быков" – "Спартак". Будет жарко!

КРУТАЯ ИСТОРИЯ! Как на самом деле зовут Зидана и когда он впервые ударил соперника головой?

Об этом и других малоизвестных фактах из жизни и карьеры знаменитого футболиста и тренера рассказывается в книге Жана Филиппа и Патрика Форта "Зинедин Зидан. Биография", выпущенной на русском языке издательством "Бомбора". Публикуем отрывки из нее.

ПРОВАЛ. Устюгов оказался не готов к чемпионату мира. Россия проиграла эстафету

Сборной России не удалось, как не удавалось никому из наших команд с 1982 года, побороться с Норвегией за победу в мужской лыжной эстафете на чемпионате мира Зефельде. На последнем этапе Йоханнес Клебо поиздевался над Сергеем Устюговым, который оказался не готов к турниру. Вернее, оказался не готов бороться на высшем уровне.

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