За что Россия заплатила ИААФ? Чем уникальна победа над Сан-Марино? Зачем Головкин избил ноунейма?

Мария Ласицкене (Кучина) и другие топ-атлеты продолжат выступать на соревнованиях ИААФ без триколора и гимна РФ. Фото REUTERS

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 9 июня.

(НЕ)ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. России не вернули флаг, но пустили в Токио

Совет международной федерации (ИААФ) принял решение не восстанавливать статус России, в результате чего наши спортсмены третий год продолжат выступать без флага и в нейтральном статусе. И хотя главная проблема в вопросе восстановления ВФЛА решена, осадок имеется.

РЕКОРД. 9:0 от России и 100 плюс один от Смолова

Две главные цифры субботы для сборной России по футболу. В отборочном матче Евро-2020 с Сан-Марино наша национальная команда установила историческое достижение – еще никогда мы не побеждали с таким крупным счетом – 9:0. Федор Смолов пробил сотню голов за карьеру. Но над ним и дальше будут смеяться?

РАБИНЕР. Рекорд и уважение!

Текст обозревателя "СЭ" – о победе России над Сан-Марино в Саранске. Мнение: правильно отнестись к такой команде – часть уважения к футболу и болельщикам.

НЕ НАШ ГЕРОЙ. Российские фанаты полюбили вратаря Сан-Марино

Российские болельщики не оставили без внимания выступление 23-летнего вратаря сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини. Вечером ему пришло огромное число сообщений со словами поддержки в Инстаграме.

"ЛОКОМОТИВ". Останется ли Баринов? Придет ли Комличенко?

"Локо" после предновогодней смены гендиректора "проспал" зимнюю трансферную кампанию. Чего ждать от вице-чемпиона этим летом?

НАШ ОПЫТ. Глава оргкомитета "Катар-2022" – об алкоголе, опыте России и Fan ID

Генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хассан аль-Тавади, принявший участие в Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме, рассказал "СЭ" о предстоящем катарском турнире. Катарцы хотят провести турнир лучше России – при помощи России.

БОКС. Головкин уничтожил неизвестного канадца

Геннадий Головкин из Казахстана оформил 35-й нокаут в карьере, победив в мисматче против канадца Стива Роллса. Зачем это было нужно?

UFC. Он живой! Тони Фергюсон вернулся с победой над Серроне

Кард UFC 238 был одним из самых топовых за долгое время. Поединок Тони Фергюсона и Дональда Серроне был даже не со-главным, но и без поясов не мог не получиться мега-интересным. Это же можно сказать про бой россиянина Петра Яна.

ИСТОРИЯ. "На меня орали за лишнюю каплю воды"

Удивительная история Серафимы Саханович, бывшей ученицы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Русская фигуристка ютилась в коммуналке, а теперь едет на Гран-при.

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