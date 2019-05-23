За что Черчесов вызвал Нойштедтера? Каким будет лимит в РПЛ? Кого купит "Спартак"?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 23 мая.

ЕВРО-2020. Станислав Черчесов: "Рассчитываем на Нойштедтера. Но вопрос с игровой практикой ему необходимо решать"

Главный тренер сборной России прокомментировал "СЭ" список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и с Кипром (11 июня, Нижний Новгород). В расширенном списке, который был опубликован 14 мая, значилось 37 игроков, в окончательном осталось 30.

СКУЧАЛИ? КоСмоДзю снова в деле! И Нойштедтер. Кого позвал Черчесов

Вслед за тяжелым двойником Брюссель – Астана пришло время спокойной и комфортной связки Саранск – Нижний. В этих городах ЧМ-2018 Россия примет аутсайдеров нашей отборочной группы – Сан-Марино и Кипр.

РЕФОРМА. Александр Дюков: "Большинство клубов склоняются к лимиту 8+17, но я жду единодушия"

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги очередного исполкома, основной темой которого стал новый лимит на легионеров.

АНАЛИЗ. Ванакен vs Малиновский: кто сильнее? Ими интересуется "Спартак"

Показатели ТТД могут дать исчерпывающую характеристику футболисту, хотя есть оговорки. Например, если сравниваем исполнителей из разных чемпионатов, где к игрокам одного и того же амплуа предъявляются разные требования. Но мы постарались и сделали досье на двух игроков, которые этим летом могут облачиться в красно-белую форму с ромбом на груди.

РИТОРИКА. МОК упрощает борьбу за Олимпиаду. России стоит попытаться снова?

Очередная сессия Международного олимпийского комитета (МОК), которая пройдет в конце июня в Лозанне, должна внести революционные перемены в процесс борьбы между городами за право принять Олимпиаду. МОК хочет отказаться от дорогостоящих заявочных кампаний и предельно упростить процесс определения победителя.

РЕЙТИНГ. "Они общались с помощью телепатии". Лучшие тройки в истории советского хоккея

В серии материалов о самых ярких звеньях мирового хоккея – сильнейшие тройки СССР. Были и будут ли когда-нибудь форварды сильнее этих?

КОНТРАТАКА? Василий Кикнадзе: "Иначе как травлей это назвать нельзя"

Генеральный директор "Локомотива" прокомментировал победу железнодорожников в финале Олимп-Кубка России в матче против "Урала" (1:0). В частности, Кикнадзе ответил бывшему арбитру Сергею Хусаинову, который заявил, что результативные ошибки судей в пользу "Локомотива" – не совпадение, а результат работы с рефери.

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