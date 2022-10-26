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Сегодня, 04:00

«Ювентус» лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ, интервью Сычевого. Главное за день

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Футболисты «Бенфики» празднуют гол.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 25 октября.

Безумие в Париже. «Бенфика» унизила «Ювентус». «Реал» проиграл в Лейпциге

Большинство состоявшихся во вторник матчей 5-го тура Лиги чемпионов получились яркими.

«Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом

Интервью «СЭ» нападающего «Оренбурга».

Офис снова открыт! Овечкин наконец-то забил и продолжил погоню за Гретцки

«Вашингтон» продолжает удачную серию.

За два месяца от Урунова отказались «Спартак» и «Урал». Что не так с его карьерой?

Остон опять без команды.

У «Барселоны» комплекс перед «Баварией». Каталонцы преодолеют его ради плей-офф ЛЧ?

Сейчас это как никогда необходимо.

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