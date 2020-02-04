Юрий Семин о контракте, Генич — о перспективах Смолова, истории Чаушича
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 4 февраля.
Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»
Большое интервью главного тренера «Локомотива».
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию в Каспийске после турнира для незрячих футболистов.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, специализирующийся в том числе на ла лиге, в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил перспективы Федора Смолова в новом клубе.
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился своим мнением о большом интервью главного тренера команды Юрия Семина в «СЭ».
Сербский легионер тульского «Арсенала» Горан Чаушич знает, как остановить «красную» машину.
День рождения Неймара — грустный праздник в «ПСЖ». У бразильца снова травма, Мбаппе поссорился с Тухелемчитать >
«Чемпионат Испании — лучшая лига в мире». Что сказал Смолов на своей презентации в «Сельте»читать >
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