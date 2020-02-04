Большое интервью главного тренера «Локомотива».

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию в Каспийске после турнира для незрячих футболистов.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, специализирующийся в том числе на ла лиге, в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил перспективы Федора Смолова в новом клубе.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился своим мнением о большом интервью главного тренера команды Юрия Семина в «СЭ».

Сербский легионер тульского «Арсенала» Горан Чаушич знает, как остановить «красную» машину.