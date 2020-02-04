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Юрий Семин о контракте, Генич — о перспективах Смолова, истории Чаушича

19:45
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 4 февраля.

Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»

Большое интервью главного тренера «Локомотива».

«Я не конфетка, чтобы всем нравиться». Хабиб — про Федора Емельяненко, Макгрегора и политику

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию в Каспийске после турнира для незрячих футболистов.

«Верю, что Смолов в «Сельте» справится с ролью мессии». Генич — о перспективах форварда в Испании

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, специализирующийся в том числе на ла лиге, в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил перспективы Федора Смолова в новом клубе.

Глава «Локо»: «Перед Семиным ставилась задача попасть в пятерку РПЛ. И выйти в евровесну«

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился своим мнением о большом интервью главного тренера команды Юрия Семина в «СЭ».

Победить «Ливерпуль» и не прокатиться на БТР. Истории игрока «Арсенала»

Сербский легионер тульского «Арсенала» Горан Чаушич знает, как остановить «красную» машину.

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