Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Яркий дебют Капризова в НХЛ, новые подвиги Миранчука в «Аталанте», большое интервью Даниса Зарипова

19:45
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 15 января.

Капризов разрывает в НХЛ с первого матча! Он уже лучший в своем клубе

Теперь Кириллу придется тащить «Миннесоту» на себе.

Миранчук вошел в историю. Он забивал за «Аталанту» в дебютных матчах трех турниров

Клуб из Бергамо обыграл «Кальяри» (3:1) при активном участии нашего легионера.

«Хоккей уже не тот, что раньше. Не понимаю, как его смотрят». Легенда КХЛ Зарипов — о современной игре, пяти кубках и жизненных идеалах

Большое интервью капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова.

Плющенко vs Тутберидзе — новый судейский скандал! Что случилось на Кубке Москвы?

Первый же крупный турнир 2021 года в фигурном катании обернулся спорными решениями арбитров.

«Русский Спаситель благословил нас своей волшебной игрой». Что пишут американские СМИ о дебюте Капризова

Обзор североамериканских СМИ о первом матче Кирилла Капризова в НХЛ за «Миннесоту» против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ).

ЦИФРА ДНЯ
3
гола
забил Алексей Миранчук за «Аталанту» в первых матчах трех разных турниров — Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Италии.

«КамАЗ» никого не подпустил к подиуму. Итоги насыщенного «Дакара»

читать >

Первые шаги нового руководства «Локомотива». Спойлер: все очень странно

читать >

Латыпов снова выиграл финиш и втащил россиян в четверку. Эдуард очень крут

читать >

Клуб Павлюченко попросил у болельщиков 12 миллионов рублей

читать >

Отказ от «МЮ», сложности с Гасперини, вера Черчесова. Что ждет Миранчука в 2021 году?

читать >

«Ложноположительный тест сорвал дебют за сборную, но год все равно был лучшим для меня». Лесовой — о «Динамо», Шварце и Черчесове

читать >

Овечкин начал с передач, но не забил, а Самсонов наошибался

читать >

На чемпионат США заявилось много фигуристов с русскими фамилиями. Как они попали за океан?

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир