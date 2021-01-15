Яркий дебют Капризова в НХЛ, новые подвиги Миранчука в «Аталанте», большое интервью Даниса Зарипова

Теперь Кириллу придется тащить «Миннесоту» на себе.

ЦИФРА ДНЯ

3 гола забил Алексей Миранчук за «Аталанту» в первых матчах трех разных турниров — Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Италии.

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