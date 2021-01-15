Яркий дебют Капризова в НХЛ, новые подвиги Миранчука в «Аталанте», большое интервью Даниса Зарипова
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 15 января.
Капризов разрывает в НХЛ с первого матча! Он уже лучший в своем клубе
Теперь Кириллу придется тащить «Миннесоту» на себе.
Клуб из Бергамо обыграл «Кальяри» (3:1) при активном участии нашего легионера.
Большое интервью капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова.
Первый же крупный турнир 2021 года в фигурном катании обернулся спорными решениями арбитров.
Обзор североамериканских СМИ о первом матче Кирилла Капризова в НХЛ за «Миннесоту» против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ).
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