Ярцев защищает Глушакова, Промес собрался в "Спартак", лимит в РПЛ может остаться прежним

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 16 мая.

ИНСАЙД. Лимит на легионеров: зачем что-то менять?

В декабре 2017-го (когда президентом РФС еще был Виталий Мутко) на исполкоме было принято решение о том, что с сезона-2020/21 в чемпионате и первенстве ФНЛ будет новый лимит. В постановлении исполкома было указано, что с сезона-2020/21 отменяется "полевой" принцип лимита – то есть по числу иностранцев на поле, и вводится "заявочный" принцип – то есть по числу иностранцев в заявке. Но, кажется, реформу задвинут. Сергей Егоров рассказывает, как будет развиваться этот болезненный вопрос.

СКАНДАЛ. Ильин оскорбил Мирзова, назвав его "чуркой". "Арсенал" требует наказать игрока "Урала"

По итогам двухматчевого противостояния "Урал" прошел в финал, но главное случилось после игры. "СЭ" – о главном скандале после ответного полуфинального матча Кубка России "Арсенал" – "Урал" (2:2).

"СПАРТАК"-2019/20. Как будет выглядеть команда при Кононове и Цорне?

Во вторник по итогам ключевого совета директоров "Спартака" стало понятно, что Олег Кононов не покинет свой пост после этого сезона даже на фоне невыполненных задач. Более того, после смены руководства вес главного тренера увеличился: сложно представить, чтобы 33-летний новый гендиректор Томас Цорн, в чье ведение отдан спортивный блок, станет конфликтовать с 53-летним Кононовым. Разбираемся, каким станет состав красно-белых в следующем сезоне при новом гендиректоре и старом главном тренере.

ЗАЩИТА. Георгий Ярцев: "Нет сомнений, что Глушаков еще способен помочь "Спартаку"

Бывший главный тренер "Спартака", а ныне вице-президент будущего клуба-дебютанта РПЛ "Тамбова", Георгий Ярцев – о скандале с Денисом Глушаковым, работе Олега Кононова и выступлении тамбовчан.

А ВДРУГ? Промес не против вернуться в "Спартак". В "Севилье" все так плохо?

Не прошло и девяти месяцев с тех пор, как лучший футболист России-2017, а также главный бомбардир и игрок чемпионата России-2017/18 Квинси Промес за 21 миллион евро перешел из "Спартака" в "Севилью", став самым дорогим трансфером (продажа) в истории красно-белых и вторым (покупка) в летописи клуба из столицы Андалусии. И вот – голландец засобирался обратно. Реально ли возвращение спартаковского кумира? Рассказываем, как дела у Квинси в Испании.

ИДЕЯ. Кубковая революция. Групповой турнир и полуфиналы в феврале

Известный функционер, бывший гендиректор "Динамо" Дмитрий Иванов в авторской колонке для "СЭ" предлагает свой вариант реформирования Кубка России. Таких идей вы точно не встречали.

ЗИСЛИС ЖЖЕТ. Хватит относиться к аутсайдерам с презрением! Ответ диванным снобам

Победы с двузначным счетом автоматически вызывают спор о целесообразности чемпионата мира в нынешнем формате и необходимости сокращении количества участников. Сборная Италии на турнире выглядит плюшевой игрушкой, не способной справиться не только с волкодавом, но и с болонкой. Изначально было ясно, что шансов чего-то добиться в матчах против команд, где погоду делают звезды из НХЛ, у южан нет. И даже эти аргументы не мешают Михаилу Зислису считать, что нынешний формат ЧМ – актуальный.

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