Ян — первый после Хабиба, Квят снова не встал на колено, есть ли заговор против «Спартака»
20:15
Главное к вечеру воскресенья, 12 июля.
Российский флаг над октагоном. Петр Ян — чемпион UFC!!!
Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо и завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.
Сайнс и Джовинацци присоединились к шестикратному чемпиону мира в его антирасистском перфомансе.
Кому нужен заговор против такого «Спартака»?! Рабинер — о поражении от «Сочи» и судействе матчей красно-белых
Взгляд обозревателя «СЭ» на ситуацию в московском клубе и вокруг него.
Петр Ян стал вторым чемпионом UFC из России.
СМИ сообщают, что правила дорожного движения он не нарушал.
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