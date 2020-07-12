Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо и завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

Сайнс и Джовинацци присоединились к шестикратному чемпиону мира в его антирасистском перфомансе.

Взгляд обозревателя «СЭ» на ситуацию в московском клубе и вокруг него.

Петр Ян стал вторым чемпионом UFC из России.

СМИ сообщают, что правила дорожного движения он не нарушал.