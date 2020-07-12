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Ян — первый после Хабиба, Квят снова не встал на колено, есть ли заговор против «Спартака»

20:15
Жозе Альдо и Петр Ян. Фото USA Today Sports
Жозе Альдо и Петр Ян. Фото USA Today Sports

Главное к вечеру воскресенья, 12 июля.

Российский флаг над октагоном. Петр Ян — чемпион UFC!!!

Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо и завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

Квят теряет союзников в отказе с коленопреклонением. Подражателей у Хэмилтона стало больше

Сайнс и Джовинацци присоединились к шестикратному чемпиону мира в его антирасистском перфомансе.

Кому нужен заговор против такого «Спартака»?! Рабинер — о поражении от «Сочи» и судействе матчей красно-белых

Взгляд обозревателя «СЭ» на ситуацию в московском клубе и вокруг него.

«Судейство — позорное, а Ян — настоящий зверь». Реакция в США на победу Петра Яна

Петр Ян стал вторым чемпионом UFC из России.

«Дикий, страшный удар, велосипед разорвало». Российский хоккеист стал участником смертельного ДТП

СМИ сообщают, что правила дорожного движения он не нарушал.

ЦИФРА ДНЯ
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чемпиона UFC
у России — Петр Ян стал вторым обладателем пояса после Хабиба Нурмагомедова
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