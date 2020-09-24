Вылет «Ростова» из еврокубков, продолжение конфликта Тутберидзе и Плющенко, Кучеров побил рекорд века
Главные события дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 24 сентября.
«Ростов» уступил «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы
В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы «Ростов» проиграл «Маккаби» из Хайфы (1:2).
У федерации нет рычагов и возможностей для введения контрактов — заявили Александр Горшков и Александр Коган.
Разбираем статистику российского форварда.
Перед матчем 9-го тура РПЛ разбираем приобретения армейцев и железнодорожников.
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