Вылет «Ростова» из еврокубков, продолжение конфликта Тутберидзе и Плющенко, Кучеров побил рекорд века

В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы «Ростов» проиграл «Маккаби» из Хайфы (1:2).

У федерации нет рычагов и возможностей для введения контрактов — заявили Александр Горшков и Александр Коган.

Разбираем статистику российского форварда.

Перед матчем 9-го тура РПЛ разбираем приобретения армейцев и железнодорожников.

Школа Этери Тутберидзе и Академия Евгения Плющенко разругались из-за олимпийской чемпионки