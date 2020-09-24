Вечерний «СЭ»
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Вылет «Ростова» из еврокубков, продолжение конфликта Тутберидзе и Плющенко, Кучеров побил рекорд века

21:45
«Ростов» — «Маккаби». Фото ФК «Маккаби»
«Ростов» — «Маккаби». Фото ФК «Маккаби»

Главные события дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 24 сентября.

«Ростов» уступил «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы «Ростов» проиграл «Маккаби» из Хайфы (1:2).

Руководство федерации — о конфликте Плющенко и Тутберидзе на трансферном и «инстаграмном» фронте

У федерации нет рычагов и возможностей для введения контрактов — заявили Александр Горшков и Александр Коган.

Кучеров побил рекорд XXI века! А до супердостижения Малкина — шесть очков

Разбираем статистику российского форварда.

ЦСКА — топ. «Локо» — провал. Все о трансферах двух московских клубов

Перед матчем 9-го тура РПЛ разбираем приобретения армейцев и железнодорожников.

Тутберидзе vs Плющенко. Страсти по Загитовой

Школа Этери Тутберидзе и Академия Евгения Плющенко разругались из-за олимпийской чемпионки

ЦИФРА ДНЯ
30
очков
набрал нападающий «Тампы» Никита Кучеров в плей-офф НХЛ
ЦИТАТА
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знаменитый продюсер, хореограф и призер Олимпиады

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