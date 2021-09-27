Вылет России с ЧМ по мини-футболу, победы «Динамо» и «Краснодара», реакция на бой Усика
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 26 сентября.
Трагедия в мини-футболе: Россия сражалась с Аргентиной, но уступила в серии пенальти
Наша сборная вылетела в 1/4 финала чемпионата мира.
Бело-голубые обыграли казанцев — 2:0.
Краснодарский воспитанник Эдуард Сперцян забил и заработал пенальти.
Легенда российских ММА Александр Шлеменко очень рад за украинца.
Британец вышел в лидеры чемпионата, однако в «Мерседес» будут разочарованы исходом «Гран-при России».
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