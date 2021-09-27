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Вылет России с ЧМ по мини-футболу, победы «Динамо» и «Краснодара», реакция на бой Усика

02:30
26 сентября. Каунас. Россия — Аргентина — 1:1 д.в. Пенальти — 4:5. Фото АМФР. Фото Instagram
26 сентября. Каунас. Россия — Аргентина — 1:1 д.в. Пенальти — 4:5. Фото АМФР. Фото Instagram

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 26 сентября.

Трагедия в мини-футболе: Россия сражалась с Аргентиной, но уступила в серии пенальти

Наша сборная вылетела в 1/4 финала чемпионата мира.

«Динамо» не оставило шансов «Рубину». Шварц обходит Николича, немец снова второй

Бело-голубые обыграли казанцев — 2:0.

«Краснодар» сыграл для Галицкого и разгромил «Сочи» в «красочном дерби«

Краснодарский воспитанник Эдуард Сперцян забил и заработал пенальти.

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Легенда российских ММА Александр Шлеменко очень рад за украинца.

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