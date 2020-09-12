Вылет Медведева, срыв Кучерова, старт Англии и Испании
20:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 12 сентября.
Медведеву рано в финал. Даниил смят Тимом в Нью-Йорке
Уровень австрийца слишком хорош для нынешнего уровня первой ракетки России.
Игорь Рабинер — о срыве российского форварда в матче с «Айлендерс».
Во что коронавирус превратит новый сезон АПЛ?
В субботу стартует чемпионат Испании.
Лучший теннисист России не жалеет о вспышке гнева в первом сете матча против Доминика Тима.
ЦИФРА ДНЯ
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