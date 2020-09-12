Вылет Медведева, срыв Кучерова, старт Англии и Испании

Уровень австрийца слишком хорош для нынешнего уровня первой ракетки России.

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Лучший теннисист России не жалеет о вспышке гнева в первом сете матча против Доминика Тима.