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Вылет Медведева, срыв Кучерова, старт Англии и Испании

20:30
Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 12 сентября.

Медведеву рано в финал. Даниил смят Тимом в Нью-Йорке

Уровень австрийца слишком хорош для нынешнего уровня первой ракетки России.

Кубок Стэнли важнее мести. Кучеров должен быть хоккейным волшебником, а не агрессором

Игорь Рабинер — о срыве российского форварда в матче с «Айлендерс».

Нас ждет уникальный чемпионат Англии. Сказка «Лестера» может повториться

Во что коронавирус превратит новый сезон АПЛ?

Зидан готов сделать «Реал» командой-династией. Чем ответят Куман и Месси?

В субботу стартует чемпионат Испании.

Медведев объяснил, что его взбесило в полуфинале. Даниил не простил судью

Лучший теннисист России не жалеет о вспышке гнева в первом сете матча против Доминика Тима.

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