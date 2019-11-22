Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 22 ноября.

Гранд из Турина вступил в контакт с «Локомотивом» по поводу приобретения 24-летнего полузащитника Алексея Миранчука.

ЦИФРА ДНЯ

1 место занимает Алена Косторная после короткой программы на этапе «Гран-при» в Японии

ЦИТАТА На апелляцию нет денег. Зарплату как в футболе или хоккее я никогда не получал

Невероятный прокат Косторной. Так она установила мировой рекорд читать > Удалят ли Тедеско перед «Зенитом»? Уедет ли Миранчук в Италию? Live Егорова и Зеленова читать > Панарин — лучший русский в НХЛ, «Торонто» выгнал Бэбкока. Онлайн Еронко и Зислиса читать > Терминатор Плющенко читать >