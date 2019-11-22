Вечерний «СЭ»
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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Выберет ли Роналду Миранчука? Заплатят ли штраф хейтеры Дзюбы? Косторная — идеальный робот?

18:00
Алексей Миранчук уедет в Италию? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук уедет в Италию? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 22 ноября.

«Ювентус», «Милан», «Лацио»: гонка за Миранчуком началась

Гранд из Турина вступил в контакт с «Локомотивом» по поводу приобретения 24-летнего полузащитника Алексея Миранчука.

Обматерил Дзюбу? Заплати 80 тысяч!

Авторская колонка известного комментатора — о ситуации вокруг капитана сборной России.

ИААФ закрыла российскую легкую атлетику

Семь чиновников федерации во главе с президентом Дмитрием Шляхтиным отстранены по обвинению в допинговых махинациях.

Косторная уничтожила Кихиру, у Загитовой — «бабочка» и проблемы с финалом

Короткая программа NHK Trophy в Саппоро по-разному сложилась для двух россиянок.

Все расклады в битве за финал «Гран-при». Что нужно Загитовой и русским одиночникам

Короткая программа на заключительном этапе в Саппоро заметно спутала карты.

ЦИФРА ДНЯ
1
место
занимает Алена Косторная после короткой программы на этапе «Гран-при» в Японии
ЦИТАТА
На апелляцию нет денег. Зарплату как в футболе или хоккее я никогда не получал
Евгений Загорулько
Дисквалифицированный тренер по легкой атлетике

Невероятный прокат Косторной. Так она установила мировой рекорд

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Удалят ли Тедеско перед «Зенитом»? Уедет ли Миранчук в Италию? Live Егорова и Зеленова

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Панарин — лучший русский в НХЛ, «Торонто» выгнал Бэбкока. Онлайн Еронко и Зислиса

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Терминатор Плющенко

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Тедеско вступился за Рассказова и Гулиева. Они настолько хороши?

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Нужен ли Соболев ЦСКА?

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О чем говорили в РФС на встрече с руководителями клубов РПЛ. Инсайды «СЭ»

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Россия сыграет с Данией в гостях на Евро-2020

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