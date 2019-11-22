Выберет ли Роналду Миранчука? Заплатят ли штраф хейтеры Дзюбы? Косторная — идеальный робот?
«Ювентус», «Милан», «Лацио»: гонка за Миранчуком началась
Гранд из Турина вступил в контакт с «Локомотивом» по поводу приобретения 24-летнего полузащитника Алексея Миранчука.
Авторская колонка известного комментатора — о ситуации вокруг капитана сборной России.
Семь чиновников федерации во главе с президентом Дмитрием Шляхтиным отстранены по обвинению в допинговых махинациях.
Короткая программа NHK Trophy в Саппоро по-разному сложилась для двух россиянок.
Короткая программа на заключительном этапе в Саппоро заметно спутала карты.
Невероятный прокат Косторной. Так она установила мировой рекордчитать >
Удалят ли Тедеско перед «Зенитом»? Уедет ли Миранчук в Италию? Live Егорова и Зеленовачитать >
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