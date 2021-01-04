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Все перед суперклассикой Канада — Россия на МЧМ: расклады, мнения, аналитика

22:00
Игроки молодежной сборной России благодарят голкипера Аскарова за игру после матча 1/4 финала МЧМ с Германией. Фото Фото ФХР
Игроки молодежной сборной России благодарят голкипера Аскарова за игру после матча 1/4 финала МЧМ с Германией. Фото Фото ФХР

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 4 января.

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