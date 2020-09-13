Все перед дерби ЦСКА — «Спартак»: цена и интриги матча, мнения экспертов, цитаты Гинера и Федуна
18:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 13 сентября.
Больше, чем дерби. Почему матч ЦСКА и «Спартака» нельзя пропустить
У воскресной игры — множество интриг.
Смотрим на противостояние с точки зрения денег.
Константин Алексеев — об интригах матча ЦСКА — «Спартак».
«Лучше уйду из футбола, чем стану работать в «Спартаке». Острейшие цитаты Гинера о «Спартаке», Федуне и дерби
Что говорил президент ЦСКА о главном соперники армейцев
«Такого не припомню с бандитских 2000-х! Сделаю все, чтобы Карасев больше не работал». Огненные цитаты Федуна о ЦСКА, Гинере и дерби
Яркие высказывания владельца «Спартака».
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