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Все перед дерби ЦСКА — «Спартак»: цена и интриги матча, мнения экспертов, цитаты Гинера и Федуна

18:00
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 13 сентября.

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Смотрим на противостояние с точки зрения денег.

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