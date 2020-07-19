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Все ожидания от матча «Зенит» — «Спартак», триумф «Химок» в Екатеринбурге, обзор турнира UFC на острове

18:00
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 19 июля.

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