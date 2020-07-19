Все ожидания от матча «Зенит» — «Спартак», триумф «Химок» в Екатеринбурге, обзор турнира UFC на острове
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 19 июля.
Хладнокровие против ярости. Прагматизм Семака против агрессии красно-белых
Тактическое превью к сегодняшнему кубковому матчу «Зенит» — «Спартак».
В Екатеринбурге случилась главная сенсация Кубка России, хозяева не попали в финал.
Обзор турнира UFC Fight Night 172 на Бойцовском острове в Абу-Даби.
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на высказывание экс вице-президента железнодорожников Юрия Белоуса о потенциальном новичке москвичей, полузащитнике Джасуре Джалолиддинове.
Спустя 16 лет некогда полуфиналист Лиги чемпионов вернулся в АПЛ.
«Я что, накормлю студентов допингом?» Лебедева, которая отбыла дисквалификацию, получает новый постчитать >
Парфенов подал в отставку после поражения от «Химок»читать >
«Это будущая мировая звезда, круче Зинченко». Узбек Урунов может перейти в «Спартак»читать >
«Футболист посильнее Жоау Мариу». 18-летний узбек переходит в «Локомотив»читать >