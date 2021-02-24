Все о возвращении Промеса, интервью Казарцева, жара в Оберстдорфе
21:45
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 24 февраля.
Братуха-2. Все подробности идеального для «Спартака» трансфера Промеса
Максим Алланазаров — о возвращении голландца.
Экс-игрок «Витязя» прокомментировал скандальное высказывание тренера.
«Второй раз в одну реку? Не сомневаюсь, что у Промеса все сложится удачно». Ребров — о переходе Квинси и поражении от «Динамо»
Интервью голкипера «Спартака».
Собрали высказывания о трансфере Квинси из «Аякса» в московский клуб.
Майская погода на чемпионате мире по лыжным видам спорта может ударить по фаворитам.
ЦИФРА ДНЯ
8,5
миллиона евро
ЦИТАТА
Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом
Лучший игрок НХЛ прямо сейчас: забивал олимпийскому чемпиону в 7 лет, выбил 500 очков быстрее Овечкиначитать >
Самый крутой момент в карьере Миранчука. Он может догнать Аршавина и Широковачитать >
«Я тебя породил, я тебя и убью». Назаров был крестным отцом звездной карьеры Панарина, а теперь может ее уничтожитьчитать >
За него бьются Англия и Германия, его хочет купить Клопп, им восхищается Баллак. Мусиала — новая звезда «Баварии»читать >
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю