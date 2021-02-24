Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Все о возвращении Промеса, интервью Казарцева, жара в Оберстдорфе

21:45
Квинси Промес. Фото Евгения Матвеева.
Квинси Промес. Фото Евгения Матвеева.

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 24 февраля.

Братуха-2. Все подробности идеального для «Спартака» трансфера Промеса

Максим Алланазаров — о возвращении голландца.

Анисин частично подтвердил скандальный рассказ Назарова о Панарине. Версия бывшего партнера Артемия

Экс-игрок «Витязя» прокомментировал скандальное высказывание тренера.

«Второй раз в одну реку? Не сомневаюсь, что у Промеса все сложится удачно». Ребров — о переходе Квинси и поражении от «Динамо»

Интервью голкипера «Спартака».

«Обязательно поможет в борьбе за чемпионство». Футбольный мир — о возвращении Промеса в «Спартак»

Собрали высказывания о трансфере Квинси из «Аякса» в московский клуб.

Как победить, когда на лыжне плюс 18? Разобрались, что делать и куда бежать в Оберстдорфе

Майская погода на чемпионате мире по лыжным видам спорта может ударить по фаворитам.

ЦИФРА ДНЯ
8,5
миллиона евро
«Аякс» объявил о сумме трансфера Квинси Промеса в «Спартак»
ЦИТАТА
Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом
Василий Казарцев
арбитр РПЛ

Лучший игрок НХЛ прямо сейчас: забивал олимпийскому чемпиону в 7 лет, выбил 500 очков быстрее Овечкина

читать >

Самый крутой момент в карьере Миранчука. Он может догнать Аршавина и Широкова

читать >

Азмун может уйти уже летом. Теперь его отправляют в «Севилью». Что делать «Зениту»?

читать >

Голая диафрагма и бифштексы на завтрак. Почему Катарина Витт была суперсекси

читать >

«Я тебя породил, я тебя и убью». Назаров был крестным отцом звездной карьеры Панарина, а теперь может ее уничтожить

читать >

За него бьются Англия и Германия, его хочет купить Клопп, им восхищается Баллак. Мусиала — новая звезда «Баварии»

читать >

В Оберстдорфе устроили парад худших лыжников мира. Призеры первой гонки ЧМ — это нечто

читать >

Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир