Все о старте ЛЧ, кибератаки на Олимпиаду, трэш-ток Хабиба

Сегодня стартует групповой турнир Лиги чемпионов.

Подробностей нет, пострадавших — тоже. Но оправдаться невозможно.

Досталось не только Макгрегору с Фергюсоном, но и Петтису, Серроне, Диасу и даже бразильскому джиу-джитсу.

Свой первый матч в Лиге чемпионов железнодорожники проведут против лучшего клуба Австрии.

Она из Чехии, но очень хочет попасть на матч «Спартака» и ЦСКА в России.