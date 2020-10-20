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Все о старте ЛЧ, кибератаки на Олимпиаду, трэш-ток Хабиба

20:15
Кубок Лиги чемпионов. Фото MATTHEW CHILDS, AFP
Кубок Лиги чемпионов. Фото MATTHEW CHILDS, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 20 октября.

Российский сезон в Европе

Сегодня стартует групповой турнир Лиги чемпионов.

Обвинение России в кибератаках на Олимпиаду. Что это было?

Подробностей нет, пострадавших — тоже. Но оправдаться невозможно.

«Пожалуйста, не пугайся. Но твой пояс станет моим». Как выглядит трэш-ток Хабиба

Досталось не только Макгрегору с Фергюсоном, но и Петтису, Серроне, Диасу и даже бразильскому джиу-джитсу.

«Зальцбург» vs «Локомотив». Чей состав дороже? Как играют австрийцы?

Свой первый матч в Лиге чемпионов железнодорожники проведут против лучшего клуба Австрии.

Идеальная грудь и накаченные бедра. Чешская футбольная журналистка сводит с ума шикарной фигурой

Она из Чехии, но очень хочет попасть на матч «Спартака» и ЦСКА в России.

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