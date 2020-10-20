Все о старте ЛЧ, кибератаки на Олимпиаду, трэш-ток Хабиба
20:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 20 октября.
Российский сезон в Европе
Сегодня стартует групповой турнир Лиги чемпионов.
Подробностей нет, пострадавших — тоже. Но оправдаться невозможно.
Досталось не только Макгрегору с Фергюсоном, но и Петтису, Серроне, Диасу и даже бразильскому джиу-джитсу.
Свой первый матч в Лиге чемпионов железнодорожники проведут против лучшего клуба Австрии.
Она из Чехии, но очень хочет попасть на матч «Спартака» и ЦСКА в России.
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