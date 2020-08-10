Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 10 августа.

Что сказали руководители красно-белых и представители команды, эксперты и глава российских судей.

ЦИФРА ДНЯ

88 минута решение судьи Казарцева о назначении второго пенальти в матче «Спартак» — «Сочи» (2:2) признано ошибочным

ЦИТАТА Мы не позволим, чтобы так обращались со «Спартаком»

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