Все о скандале после матча «Спартак» — «Сочи»: заявление Федуна, позиция судей, предложение Рабинера
10 августа 2020, 20:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 10 августа.
Заявление Федуна, удивление Кокорина, отстранение Казарцева. Эмоции от судейства матча «Спартак» — «Сочи»
Что сказали руководители красно-белых и представители команды, эксперты и глава российских судей.
«Спартак» — «Сочи»: почему не вмешался ВАР Еськов? О чем он говорил с судьей Казарцевым перед пенальти
Поясняем действия видеоарбитра.
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