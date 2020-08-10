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Все о скандале после матча «Спартак» — «Сочи»: заявление Федуна, позиция судей, предложение Рабинера

10 августа 2020, 20:45
Судья матча «Спартак» — «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Судья матча «Спартак» — «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 10 августа.

Заявление Федуна, удивление Кокорина, отстранение Казарцева. Эмоции от судейства матча «Спартак» — «Сочи»

Что сказали руководители красно-белых и представители команды, эксперты и глава российских судей.

«Спартак» — «Сочи»: почему не вмешался ВАР Еськов? О чем он говорил с судьей Казарцевым перед пенальти

Поясняем действия видеоарбитра.

Как убивали «Спартак». Рабинер — за бан Казарцеву и Еськову

Мнение обозревателя «СЭ» о скандальном судействе матча с «Сочи».

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ЦИФРА ДНЯ
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минута
решение судьи Казарцева о назначении второго пенальти в матче «Спартак» — «Сочи» (2:2) признано ошибочным
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