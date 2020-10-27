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Всё о предстоящем матче «Локо» с «Баварией», минус 2 олимпийских золота Устюгова, феерия Златана в Серии А

20:15
Марко Николич, «Локомотив». Фото MAXIM SHEMETOV, AFP
Марко Николич, «Локомотив». Фото MAXIM SHEMETOV, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 27 октября.

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