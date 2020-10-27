Всё о предстоящем матче «Локо» с «Баварией», минус 2 олимпийских золота Устюгова, феерия Златана в Серии А
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 27 октября.
Как «Локомотиву» не опозориться?
Сегодня железнодорожники сыграют против одной из лучших команд Европы, победителя прошлой Лиги чемпионов.
Российский биатлонист Евгений Устюгов проиграл антидопинговую панель CAS.
39-летний Златан Ибрагимович продолжает вести за собой «Милан», сделав дубль в зрелищном матче с «Ромой» (3:3).
Глава судейского комитета РФС — о высказывании руководителя «Арсенала» после матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА.
Невероятный финал этапа в Сочи.
«Сафонов может стать одним из сильнейших вратарей Европы». Взгляд из Англии на матч «Краснодар» — «Челси»читать >
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