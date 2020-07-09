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Все о переменах в «Спартаке», как накажут Тедеско, в ЦСКА едет новый форвард

9 июля 2020, 21:45
Томас Цорн и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

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главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может быть дисквалифицирован на срок от 3 до 7 игр
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