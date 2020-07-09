Все о переменах в «Спартаке», как накажут Тедеско, в ЦСКА едет новый форвард

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ЦИФРА ДНЯ

7 матчей главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может быть дисквалифицирован на срок от 3 до 7 игр

ЦИТАТА Полностью солидарен с Квятом и другими пилотами, кто отказался вставать на одно колено

Погребняку — корону после короны! Рабинер — о решающем голе Павла в ворота «Динамо» и успехе «Урала» читать > Сироткин солидарен с мнением Квята и других пилотов, отказавшихся преклонить колено читать > Тедеско должен остаться. Он стал спартаковцем читать > «Жду турецкий паспорт, чтобы сыграть за сборную». Российский хоккеист — о неповторимой экзотике местного хоккея читать >