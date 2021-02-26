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Возвращение РПЛ, вылет «Краснодара», итоги трансферного окна

23:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 26 февраля.

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победа
в 28 матчах евросезона-2020/21 у 6 клубов РПЛ

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