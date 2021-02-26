Возвращение РПЛ, вылет «Краснодара», итоги трансферного окна

Первый тур после зимней паузы может задать новые тренды.

«Краснодар» не смог отыграться в Загребе после домашнего поражения от «Динамо».

25 февраля в России закончился регистрационный период. Подводим его итоги.

Авторская колонка известного телекомментатора и бывшего пресс-атташе сборной России — о ситуации в клубе-чемпионе

Максим Алланазаров — о перспективах «Спартака» в концовке нынешнего чемпионата и в следующем сезоне, когда красно-белые будут отмечать столетний юбилей.