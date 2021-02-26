Возвращение РПЛ, вылет «Краснодара», итоги трансферного окна
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 26 февраля.
Дзюба против Карпина и «Локомотив» — ЦСКА. Возвращается родная РПЛ
Первый тур после зимней паузы может задать новые тренды.
«Краснодар» не смог отыграться в Загребе после домашнего поражения от «Динамо».
25 февраля в России закончился регистрационный период. Подводим его итоги.
Авторская колонка известного телекомментатора и бывшего пресс-атташе сборной России — о ситуации в клубе-чемпионе
Максим Алланазаров — о перспективах «Спартака» в концовке нынешнего чемпионата и в следующем сезоне, когда красно-белые будут отмечать столетний юбилей.
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