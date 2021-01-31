Возвращение Овечкина, рекордный контракт Месси, падение Большунова в спринте
19:45
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 31 января.
В Испании обнародовали сумму контракта Месси с «Барселоной». Подробности
Стали известны данные по четырехлетнему контракту нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».
Болельщики в Амстердаме требуют продать Квинси Промеса, который «не приносит команде пользу.
Из россиян «Вашингтона» пока вернулся только Александр.
Спринты традиционно получились драматичными.
«Месси получает среднюю годичную зарплату испанца за полтора часа». Реакция СМИ и болельщиков на контракт Лео
Как в Испании отреагировали на информацию о доходах звезды «Барселоны» Лионеля Месси.
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Месси и полмиллиарда евро. Кто «слил» информацию о контракте аргентинца?читать >
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