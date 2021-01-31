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Возвращение Овечкина, рекордный контракт Месси, падение Большунова в спринте

19:45
Александр Овечкин. Фото Geoff Burke., Reuters
Александр Овечкин. Фото Geoff Burke., Reuters

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 31 января.

В Испании обнародовали сумму контракта Месси с «Барселоной». Подробности

Стали известны данные по четырехлетнему контракту нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».

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Спринты традиционно получились драматичными.

«Месси получает среднюю годичную зарплату испанца за полтора часа». Реакция СМИ и болельщиков на контракт Лео

Как в Испании отреагировали на информацию о доходах звезды «Барселоны» Лионеля Месси.

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в списке лучших снайперов НХЛ занимает Александр Овечкин, забросив 708 голов

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