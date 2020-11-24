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Возвращение Лиги чемпионов, итальянцы о «Зените», дикая история из ФНЛ

21:00
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 24 ноября.

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