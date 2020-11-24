Возвращение Лиги чемпионов, итальянцы о «Зените», дикая история из ФНЛ
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 24 ноября.
Россия: 18 матчей в Европе без побед. Проснитесь, парни!
Последним на международной арене побеждал «Краснодар» — еще в сентябре.
В день матча «Лацио» — «Зенит» римские издания поражают своей «осведомленностью» о российской команде и ее игроках.
Собрали подробности громкого скандала в клубе первого дивизиона.
Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев — о Тедеско, Шварце, Кокорине и чемпионской гонке.
Ставим точку в вопросе.
В большой футбол — через Белград и тренажерку тренера «Спартака». Как русский парень оказался в школе «Црвены Звезды»читать >
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