Возобновление РПЛ со зрителями, прощание Анюкова, дипломатия Цорна

Главные событие дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 28 мая.

Их число не должно превышать 10 процентов от вместимости стадиона.

ЦИФРА ДНЯ

10 процентов мест на стадионе — Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей со зрителями

ЦИТАТА Чем больше я узнаю игроков, тем больше я их ненавижу

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