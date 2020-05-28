Вечерний «СЭ»
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Возобновление РПЛ со зрителями, прощание Анюкова, дипломатия Цорна

21:45
РЖД-Арена. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РЖД-Арена. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные событие дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 28 мая.

Премьер-лига вернется. Со зрителями

Их число не должно превышать 10 процентов от вместимости стадиона.

Анюков — герой вне софитов. Он уходит без прощального матча

37-летний защитник завершил карьеру.

Дипломатия Цорна. Комментарий об интервью гендиректора «Спартака»

Взгляд обозревателя «СЭ» на высказывания руководителя красно-белых.

Уникальный обмен в истории российского хоккея. СКА, «Магнитка» и «Амур» провели сделку года

«Магнитка» получила игроков сборной, питерцы — крутого центра на перспективу, «Амур» — просто хороших игроков.

«А вам как Хабиб-политик?» Нурмагомедова назвали идеальным кандидатом на пост главы Дагестана

Хабиб говорит, что не интересуется политикой, при этом сам не раз выражал обеспокоенность происходящим в республике.

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