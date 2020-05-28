Возобновление РПЛ со зрителями, прощание Анюкова, дипломатия Цорна
Главные событие дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 28 мая.
Премьер-лига вернется. Со зрителями
Их число не должно превышать 10 процентов от вместимости стадиона.
37-летний защитник завершил карьеру.
Взгляд обозревателя «СЭ» на высказывания руководителя красно-белых.
«Магнитка» получила игроков сборной, питерцы — крутого центра на перспективу, «Амур» — просто хороших игроков.
Хабиб говорит, что не интересуется политикой, при этом сам не раз выражал обеспокоенность происходящим в республике.
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