Возможный уход Месси, эксклюзив с Клишиной и хрустальный Дембеле
19:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 6 февраля.
Месси может уйти из «Барселоны». Что об этом известно
В четверг грянула бомба — легенда «Барселоны» Лионель Месси может покинуть клуб.
Большое интервью Дарьи Клишиной.
Корреспондент «СЭ» — о бесконечной череде травм форварда каталонцев
«Локомотив» возил «Спартак» почти весь первый тайм и мог все решить уже тогда.
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе дал интервью «СЭ», Sport24 и matchtv.ru.
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