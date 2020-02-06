Вечерний «СЭ»
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Возможный уход Месси, эксклюзив с Клишиной и хрустальный Дембеле

19:00
Messi. Фото Reuters
Messi. Фото Reuters
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 6 февраля.

Месси может уйти из «Барселоны». Что об этом известно

В четверг грянула бомба — легенда «Барселоны» Лионель Месси может покинуть клуб.

«У меня бессрочный нейтральный статус. Уже готовлюсь к Токио-2020 и хочу привезти оттуда медаль«

Большое интервью Дарьи Клишиной.

Хрустальный Дембеле. Пока каждый его матч обходится «Барселоне» в 1,8 миллиона евро

Корреспондент «СЭ» — о бесконечной череде травм форварда каталонцев

Болевые точки «Спартака» и «Локо». Игорь Рабинер — о центральном матче турнира в Катаре

«Локомотив» возил «Спартак» почти весь первый тайм и мог все решить уже тогда.

Абдулманап Нурмагомедов: «Нас ждет главный бой в истории, а вы подсовываете Конора!»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе дал интервью «СЭ», Sport24 и matchtv.ru.

ЦИФРА ДНЯ
3
очка
набрал нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич в матче с «Торонто» (5:3)
ЦИТАТА
Нас ждет главный бой в истории, а вы подсовываете Конора!
Абдулманап Нурмагомедов
Отец Хабиба Нурмагомедова

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