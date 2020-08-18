Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Возможная отмена Лиги Наций, триумф «Интера» и все ожидания от матча «Зенит» — ЦСКА

21:15
Сборная России по футболу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по футболу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 18 августа.

Завтра Лигу наций могут отменить!

Вероятность — около 50 процентов.

«Интер» взял пример с «Баварии». Итальянцы стерли в пыль «Шахтер»

Черно-синие вышли в финал Лиги Европы, где в пятницу сыграют с «Севильей».

Не повторить 0:4. В чем шанс ЦСКА в игре с «Зенитом»?

Тактическое превью центрального матча 3-го тура Тинькофф РПЛ.

«У меня даже сохранились вырезки, что я — предатель». Валерий Дайнеко — о том, почему поменял Белоруссию на Россию

Четырехкратный чемпион России — о критике Шенгелии и митингах на своей исторической родине.

Куман возвращается в «Барсу». Что будет с Месси?

57-летний голландец сменит уволенного Кике Сетьена.

ЦИФРА ДНЯ
14-15
миллионов евро
«Аталанта» хочет снизить сумму трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука
ЦИТАТА
На зарплату в «Уфе» Урунов смог бы закупиться только на распродаже
Ростислав Мурзагулов
председатель совета директоров «Уфы» — о матче со «Спартаком»

«На зарплату в «Уфе» Урунов смог бы закупиться только на распродаже». Председатель совета директоров «Уфы» — о матче со «Спартаком»

читать >

Плющенко и Тутберидзе не встретились. А Мишин покорил судей «Бандитским Петербургом»

читать >

Миссия: попасть на Олимпиаду в 17 лет. Арина Федоровцева — надежда российского волейбола

читать >

Невероятный нокаут: таец в прыжке снес ирландцу голову

читать >

Алексей Миранчук и «Аталанта»: они нужны друг другу

читать >

«Тампа-Бэй» выиграла третий матч в серии с «Коламбусом»

читать >

Ларссон круче Бакаева? Почему Зелимхан оказался в запасе «Спартака»

читать >

Арбитр Казарцев отстранен. Теперь накажут Федуна?

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир