Вероятность — около 50 процентов.

Черно-синие вышли в финал Лиги Европы, где в пятницу сыграют с «Севильей».

Тактическое превью центрального матча 3-го тура Тинькофф РПЛ.

Четырехкратный чемпион России — о критике Шенгелии и митингах на своей исторической родине.

57-летний голландец сменит уволенного Кике Сетьена.