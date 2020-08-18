Возможная отмена Лиги Наций, триумф «Интера» и все ожидания от матча «Зенит» — ЦСКА
21:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 18 августа.
Завтра Лигу наций могут отменить!
Вероятность — около 50 процентов.
Черно-синие вышли в финал Лиги Европы, где в пятницу сыграют с «Севильей».
Тактическое превью центрального матча 3-го тура Тинькофф РПЛ.
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