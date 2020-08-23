Волевая победа «Спартака» над «Локо», нокаут в исполнении Поветкина, судейский скандал в Уфе
21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 23 августа.
«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом». Баринов и Алексей Миранчук получили травмы в первом тайме
«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ.
В 40 лет Александр одержал главную победу в карьере и стал временным чемпионом мира по версии WBC.
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе.
Какая из статусных связок определит результат матча «ПСЖ» — «Бавария».
«Старз» обыграли «Колорадо» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
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