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Волевая победа «Спартака» над «Локо», нокаут в исполнении Поветкина, судейский скандал в Уфе

21:30
ФК «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ФК «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 23 августа.

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом». Баринов и Алексей Миранчук получили травмы в первом тайме

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ.

Внезапная смерть. Поветкин наглухо вырубил Уайта

В 40 лет Александр одержал главную победу в карьере и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

«Уфа» может сняться с чемпионата из-за судейства

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе.

Неймар и Мбаппе vs Левандовски и Мюллер: кто выиграет финал Лиги чемпионов?

Какая из статусных связок определит результат матча «ПСЖ» — «Бавария».

Покер Гурьянова — а теперь дубль Радулова! У новой победы «Далласа» еще один герой из России

«Старз» обыграли «Колорадо» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

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