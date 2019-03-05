Вокруг "Спартака" – скандалище, Кокорин – жертва врачей и плохие новости для Глушакова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 5 марта.

СКАНДАЛИЩЕ! "Это было омерзительно". Матерный выпад судьи в адрес голкипера "Спартака" – настоящее хамство

Это было омерзительно. Нецензурную реплику, слетевшую с уст арбитра Николая Акузовского в сторону вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека, легко понять, даже не являясь мастером сурдоперевода. Вот и случился самый громкий скандал первого раунда Кубка Гагарина.

ОТВЕТ. Главный арбитр КХЛ – о победном голе СКА и конфликте судьи с голкипером "Спартака"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизоды в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ "Спартак" – СКА (2:3 ОТ), в том числе инцидент с участием судьи Николая Акузовского и вратаря красно-белых Юлиуса Гудачека, в котором арбитр, предположительно, оскорбил голкипера.

УЛОВКА? Кокорин получил ожоги в СИЗО. Как такое возможно

Кокорин пожаловался на ожоги, которые он получил в СИЗО. Как сообщила радиостанция "Говорит Москва", десять дней назад врачи следственного изолятора сделали футболисту электрофорез. Это способ введения лекарственных препаратов в ткани организма с помощью постоянного электрического тока, его применяют в лечебных целях в физиотерапии. Процедура привела к тому, что Кокорин получил ожоги кожи и мышечных тканей на ноге, на ней же началось нагноение.

АНАЛИТИКА. Айртон пожарил в обороне, но он лучше Комбарова. Для Глушакова тоже есть плохие новости

Подробный разбор игры новичков "Спартака" – защитника Айртона и хавбека Аяза Гулиева. В качестве бонуса – комплимент Георгию Мелкадзе.

ЭКСКЛЮЗИВ. Романцев – о поездке в Тарасовку перед "Краснодаром", разговоре с Кононовым и пасе Айртона

Так получилось, что к воскресному матчу с "Краснодаром" Олег Иванович готовился в милой сердце Тарасовке, где компанию ему составили легендарный Никита Симонян и глава объединения ветеранов России Александр Мирзоян. Понятно, что на поле вместе с командой они не вышли – увы, это уже в прошлом. Но с футболистами тепло пообщались, сделали несколько снимков на память и, конечно же, пожелали хорошей игры. Как все прошло – рассказывает сам прославленный специалист.

СКАНДАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Почему переговоры Игнатьева и "Краснодара" это очень важно

Что известно о сложной ситуации, возникшей между "Краснодаром" и одним из самых ярких воспитанников клуба – Иваном Игнатьевым. Парня душат из-за нового контракта?

ГОСТЬ. "Не жалею, что оставил Чалова в запасе". Евгений Бушманов – о молодежке, таланте Давыдова и силе Мелкадзе

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, под руководством которого играли многие из нынешних подающих надежды футболистов, перед возобновлением чемпионата ответил на вопросы "СЭ".

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