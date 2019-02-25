Влашич покинет ЦСКА, "Спартак" и "Краснодар" задают тренды, канадец Хартли хвалит Россию

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 25 февраля.

МОЩНЕЙШИЙ ИНСАЙД. Рейтинг зарплат КХЛ. 53 самых дорогих хоккеиста лиги

Перед стартом Кубка Гагарина "СЭ" публикует рейтинг самых больших зарплат хоккеистов КХЛ. В течение сезона наши инсайдеры добывали эту информацию у игроков, тренеров, менеджеров, агентов и других людей, которые имеют отношение к клубам и лиге. В результате мы смогли собрать топ-лист из полусотни самых высокооплачиваемых хоккеистов.

АНАЛИТИКА ЗИНИНА. Тренд от "Краснодара", "Спартака" и ЦСКА. Особый путь у "Зенита"

Итоги завершившейся трансферной кампании для большой пятерки российских клубов подводит постоянный эксперт "СЭ" Алексей Зинин – известный спортивный менеджер, работавший в разное время в "Краснодаре", "Локомотиве", "Спартаке" и структуре РПЛ, автор книги "Разоблачение игры. О стратегиях, скаутинге, трансферах и аналитике". Сейчас в качестве главы агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Зинин сотрудничает не только с командами нашей премьер-лиги – он хорошо знает и зарубежный рынок.

ОЦЕНКА. Алексей Сафонов: "ЦСКА не сохранит Влашича. Он стоит 30 миллионов"

Известный агент во второй части интервью в редакции "СЭ" оценивает селекцию "Спартака", определяет лучшего игрока РПЛ, называет самый чистый клуб России и выносит свой вердикт Кокорину и Мамаеву.

ЭКСКЛЮЗИВ. "В Америке Россию изображают как тяжелое место для жизни". Канадский тренер "Авангарда" – о быте, команде и плей-офф

Канадский тренер "Авангарда" Боб Хартли провел уже целый регулярный чемпионат в КХЛ и уже скоро будет год его жизни в России. Накануне старта омичей в плей-офф Игорь Еронко сделал большое интервью со специалистом о лиге, о стране и жизни в ней, а также о Кубке Гагарина.

ПРОГНОЗ ЕРОНКО. "Авангард" выбьет "Ак Барс", "Динамо" пройдет "Йокерит"

Сегодня стартует самая вкусная часть КХЛ – плей-офф. Кто главный претендент на Кубок Гагарина? Кто провалится с треском? А кто может преподнести сенсацию? Разбирается хоккейный гик "СЭ" Игорь Еронко.

НЕРВЫ. Туктамышеву и Медведеву попросили подождать. Интрига с заявкой на чемпионат мира сохраняется

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что заявка национальной команды на чемпионат мира, который пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме, отправлена. Но ответ на главный вопрос – кто будет представлять нашу сборную в турнире одиночниц – так, по сути, и не был дан.

ДРАКА НА ЧМ. "Кричал Большунову – начинай толкаться! Но услышать он не мог"

После половины гонок на чемпионате мира в Зефельде на счету сборной России по лыжным гонкам четыре медали – два серебра и две бронзы. Могло ли качество этих наград быть несколько иным, в чем были допущены ошибки и кто прав в ситуации Устюгов – Клебо? На эти вопросы "СЭ" ответил олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Никита Крюков.

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