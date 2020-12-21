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Влашич — футболист года в России, новый судейский скандал с матчем «Сочи» — «Спартак», как вернется НХЛ

22:00
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 21 декабря.

Влашич — лучший футболист России-2020!

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии выиграл престижное голосование «СЭ».

Новый скандал с арбитром матча «Сочи» — «Спартак». В РПЛ станет на одного судью меньше

У РФС возникли претензии к еще одному рефери чемпионата России.

В НХЛ дивизион смерти! Овечкин, Малкин и Панарин сыграют друг с другом минимум восемь раз

Александру будет сложно стать лучшим снайпером.

Дисквалификация в спину. Будет ли Тедеско ее отбывать?

Главный тренер «Спартака» должен пропустить три матча.

«Голы «Спартаку» важнее мячей «Реалу». Интервью лучшего футболиста 2020 года Николы Влашича

Эксклюзивное интервью лучшего футболиста-2020.

ЦИФРА ДНЯ
2020
Никола Влашич — лучший футболист в России
ЦИТАТА
Голы «Спартаку» важнее мячей «Реалу»
Никола Влашич
полузащитник ЦСКА

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