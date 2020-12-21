Влашич — футболист года в России, новый судейский скандал с матчем «Сочи» — «Спартак», как вернется НХЛ
22:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 21 декабря.
Влашич — лучший футболист России-2020!
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии выиграл престижное голосование «СЭ».
У РФС возникли претензии к еще одному рефери чемпионата России.
Александру будет сложно стать лучшим снайпером.
Главный тренер «Спартака» должен пропустить три матча.
Эксклюзивное интервью лучшего футболиста-2020.
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